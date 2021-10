Chieri, al Museo del Tessile uno sguardo sul settore nel corso del Novecento

Sabato 9 ottobre, alle 15, al Museo del Tessile di Chieri (Sala della Porta del Tessile, via Santa Chiara 5) si svolgerà un incontro dedicato al tessile in Piemonte nel Novecento, quale motore di sviluppo urbano, ma anche propulsore di sviluppo di una società civile più equa e solidale, oltre che creativa e produttiva.

Introdotto da Melanie Zefferino, presidente della Fondazione Chierese per il Tessile e Museo del Tessile nonché curatrice del ciclo di eventi, lo storico dell’architettura Filippo Morgantini terrà una relazione su "Industria tessile e sviluppo urbano a Chieri tra Ottocento e Primo Novecento", epoca in cui il polo industriale chierese si poneva all’avanguardia anche per l’impiego di nuovi materiali.