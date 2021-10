Lega e Fratelli d'Italia non sfondano alle Comunali, Damilano: "Nessuno si deve cospargere il capo di cenere" [VIDEO]

"Gli elettori hanno creduto molto in me, - ha aggiunto - nelle persone che sono con me e nella serietà che volevamo proporre". "Il messaggio recepito è stato "ci tiriamo su le maniche e cerchiamo di lavorare per il bene della città", spiega l'imprenditore che poi ha aggiunto "non ci possiamo fermare qui: noi stiamo combattendo per dare un futuro alla nostra città, per farla ripartire. Quindi dobbiamo vincere tra 15 giorni".

"Persone devono votare per cambiamento città"

E sull'astensionismo al primo turno, soprattutto nella Circoscrizioni più periferiche come la 5 e la 6, Damilano è fiducioso di convincerli ad andare a votare al ballottaggio. "Ci sono - ha detto - due elezioni. Non ci aspettavamo purtroppo un assenteismo così: probabilmente scontiamo anche il fatto che la città, soprattutto le periferie, è delusa, amareggiata e arrabbiata. Adesso stiamo andando a raccogliere una a una le persone, per dire che devono votare per il futuro e per un cambiamento della città. Non c'è solo da convincere chi non ha votato, ma anche chi ha già votato e deve tornare a votare".

Salvini e Meloni di nuovo a Torino

E nei prossimi giorni, in vista del ballottaggio, potrebbero tornare nel capoluogo anche i leader di Lega e Fratelli d'Italia Matteo Salvini e Giorgia Meloni. "Loro si sono molto complimentati con me per il risultato della lista. Io avevo spiegato loro quanto era forte la nostra determinazione: glielo abbiamo fatto vedere con i fatti e loro sono ancora di più convinti che a Torino si possa vincere", conclude.