Sele Gomma, Comune di Collegno e Arpa cercano volontari per monitorare gli odori

A seguito di diversi sopralluoghi svolti negli ultimi anni, che hanno constatato la regolarità dell'impianto e a seguito del persistere dei reclami dei residenti, dopo l'estate 2019 la città di Collegno ha richiesto ad Arpa Piemonte una valutazione olfattometrica per caratterizzare dal punto di vista odorigeno le emissioni in atmosfera derivanti dalle lavorazioni della ditta in oggetto.



Con l'attenuarsi dell'emergenza sanitaria, si è riunito a luglio il tavolo di lavoro, promosso dalla città di Collegno con gli enti coinvolti. Partiranno in autunno le attività per arrivare alle indagini olfattive a campione svolte in collaborazione con i residenti dell'area, come primo passo del tavolo di lavoro ai sensi della dgr 13-4554 del 2017.



Il Comune, in collaborazione con Arpa, da mercoledì 6 ottobre cerca 10 famiglie volontarie, residenti nel raggio di un km dall’azienda, per la compilazione di questionari relativi alla percezione odorigena nella zona di via Vandalino. La rilevazione dovrà essere quotidiana e durerà tre mesi.



"La rilevazione è importante perché darà ulteriori strumenti ad Arpa per limitare il disagio derivato dall’attività della Sele Gomma", ha detto l’assessore all’Ambiente Enrico Manfredi, "A luglio di quest’anno abbiamo ripreso con Arpa, Asl, Città metropolitana il percorso di confronto iniziato nel 2019 con i residenti e interrotto dalla pandemia. In ogni fase la collaborazione da parte della ditta è stata proficua".



Il Sindaco Francesco Casciano ha detto: "È una opportunità prevista per approfondire nel dettaglio la corrispondenza tra attività e odore. Un ringraziamento ai cittadini che vorranno contribuire alla rilevazione e alla ditta per la collaborazione avuta fino ad oggi".