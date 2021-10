Alla guida ubriaco e senza patente, non si ferma all'alt dei carabinieri, provoca due incidenti e poi si ribalta: arrestato

Era alla guida senza patante, ubriaco e con addosso della droga: tutti motivi che lo hanno convinto a non fermarsi all'alt dei carabinieri. Da lì il via a una folle corsa per le strade di Nichelino, dove ha provocato due incidenti che hanno coinvolto sei auto. La sua fuga è finita quando la sua auto si è ribaltata. L'uomo, un 37enne italiano residente a Vinovo, è così stato arrestato.

Tutto è iniziata quando l'uomo, alla guida di una Fiat 500 di proprietà di una società di noleggio, non si è fermato all'alt dei carabinieri: è anzi fuggito pericolosamente per le strade di Nichelino, finché ha provocato un incidente in prossimità del passaggio a livello di via Torino, che ha coinvolto 4 auto (fortunatamente senza feriti). Subito dopo è ripartito provocando un secondo incidente con altre due auto, ma ha avuto la peggio: la sua 500 si è infatti ribaltata su un fianco. I carabinieri lo hanno così raggiunto, scoprendo il motivo della sua fuga: il 37enne è infatti risultato positivo all'alcol test e con sé aveva alcune dosi di marijuana. Inoltre, era privo della patente di guida perché revocata. Per questo è stato portato in caserma e arrestato.