Lotta all’abusivismo, sequestrati 245 kg di noci e sanzione di 2.582 euro al venditore senza permessi

Ieri mattina gli agenti del Comando Territoriale VI - Barriera di Milano – Regio Parco – Barca – Bertolla –Falchera – Rebaudengo – Villaretto- della Polizia Municipale, al rientro dal servizio di spunta sul mercato di via Porpora, si sono imbattuti in un banchetto improvvisato poco lontano dall'area mercatale, all'angolo tra corso Vercelli e via Boccherini.

Sul banco, gestito da un uomo di nazionalità italiana di 32 anni, erano accatastati diversi sacchi di noci in confezioni da 2,5 chilogrammi. Gli agenti, insospettiti dall’anomala posizione in cui il banco era posizionato, si sono fermati e hanno accertato che il venditore era privo dei permessi necessari e stava pertanto esercitando la vendita in maniera abusiva.

I ‘civich’ hanno così provveduto a porre sotto sequestro amministrativo 98 sacchi di noci preconfezionate (corrispondenti a 245 chilogrammi), peraltro prive di ogni scadenza o provenienza.

Il venditore è stato sanzionato ai sensi degli artt. 28 e 29 del D.lgs n.114/98 per un totale di 2.582 euro.

Gli agenti hanno conferito la merce sequestrata nello stabilimento di AMIAT preposto alla distruzione.