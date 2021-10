Rogo del palazzo Lagrange: arrivano i primi indennizzi (insieme a quelli di Torre dei Moro a Milano)

Due milioni di euro di danni. Ecco il conto dei danni che hanno provocato i due grandi incendi che nel corso della fine dell'estate hanno coinvolto Torino e Milano. La Torre di Moro, nel capoluogo meneghino, mentre di fronte a Porta Nuova le fiamme hanno attaccato e distrutto parte degli alloggi che si trovano nel palazzo Lagrange, che affaccia sulla via che porta lo stesso nome e su piazza Carlo Felice.

Un rogo che aveva fatto tenere il fiato sospeso a moltissimi torinesi: i passanti che in quel momento si trovavano nel centro della città, ma anche tutti coloro che, da più parti della città, vedevano la colonna di fumo alzarsi al cielo.



A farsi carico del risarcimento sarà la torinese Reale Mutua. Si tratta, come si legge in una nota ufficiale, di "una forma di anticipo indennizzi". E ora si procederà "per assicurare il massimo coordinamento tra tutti gli attori coinvolti per una rapida gestione dell’emergenza".