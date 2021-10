Approda al Museo Egizio il Silent Wifi Concert

Ammirare l’imponente statuario e i reperti archeologici dell’antico Egitto e allo stesso tempo ascoltare un concerto di musica classica e un reading di poesie dedicate alla notte.

Succede a Torino al Museo Egizio, la sera di sabato 9 ottobre, dove il pubblico, passeggiando tra le sale del Museo, attraverso un sistema di cuffie wi-fi ad alta fedeltà, potrà ascoltare live al piano Andrea Vizzini e la voce narrante Antonio Gargiulo. Il duo, che si è già esibito al Louvre di Parigi e nella Valle dei Templi ad Agrigento, approda per la prima volta a Torino al Museo Egizio con due performance: la prima alle 19:30 e la seconda alle 22:30. Entrambe le esibizioni durano un’ora e offrono l’occasione di visitare alcune sale del Museo anche prima e dopo il concerto. E’ possibile acquistare il biglietto su www.museoegizio.it al costo di 15 euro, selezionando la data del 9 ottobre e la fascia orario preferita.

Gli artisti si esibiranno in Galleria dei Re, con il silent piano di Yamaha che diffonderà la musica nelle cuffie dei visitatori, liberi così di passeggiare tra le diverse sale del Museo, che per l’occasione sarà aperto in via del tutto eccezionale di sera. L’evento, dal titolo “Silent Wifi Concert”, è realizzato dal Museo Egizio in collaborazione con Piano Link e Yamaha Pianos branch Italy.