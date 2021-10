Montagna e Tolardo alzano la voce: "Basta rinvii, Moncalieri e Nichelino non possono prescindere dall'ospedale unico"

" Se l'Asl e il direttore Angelo Pescarmona ritengono di definire il programma senza una larga condivisione con i Sindaci del territorio, se ne assumano la responsabilità diretta, ma non facciano passare questa decisione come condivisa nei comitati dei sindaci ", sottolineano i primi cittadini di Moncalieri e Nichelino. " Non è così e lo ribadiremo in tutte le sedi, chiediamo, quindi, alla Regione e all'assessore Icardi di prendere una posizione in merito ”.

Sulla vicenda è intervenuto nuovamente il Consigliere regionale del Pd Diego Sarno: “Tutto continua a tacere. Trovo incredibile che non si sia dato riscontro dello studio Ires consegnato ormai oltre un mese fa all’assessore Icardi sulla comparazione delle aree per la realizzazione della nuova struttura, né ai sindaci né alla Commissione sanità. Per questo abbiamo formalmente richiesto in Commissione che le risultanze dello studio vengano rese note”.

Sarno ha poi aggiunto: “Icardi e la giunta Cirio non si sono ancora espressi in merito alla proposta di Tolardo, già avallata dal sindaco di Moncalieri per la realizzazione del nuovo ospedale Asl To5 a Nichelino in area Debouchè. Il rischio – ha concluso Sarno – è che per puri motivi di campanilismo la Regione Piemonte non si esprima in merito al futuro della sanità in Asl To5 e questo lo troviamo indecente e davvero poco serio, soprattutto in un periodo di emergenza sanitaria".