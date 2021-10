Moncalieri, provoca un incidente e scappa: denunciato per fuga e omissione di soccorso

Provoca un incidente, scappa via senza prestare aiuto ma un testimone e (le telecamere di) un semaforo rosso lo inchiodano. Un 50enne è stato denunciato per fuga e omissione di soccorso, dopo quanto successo in strada Genova a Moncalieri.

L'uomo ha superato delle auto e nel farlo ha colpito una macchina che stava per svoltare a sinistra in strada Vivero: a bordo una ragazza che è stata poi portata all'ospedale Santa Croce (ne avrà per una decina di giorni). Il pirata della strada ha poi proseguito nella sua corsa, cercando di far perdere le proprie tracce, superando le auto ferme al rosso di via Tenivelli, ma questa mossa gli è costata cara, visto che le telecamere dell'incrocio con strada Revigliasco lo hanno subito 'pizzicato'.

Senza contare che un testimone è riuscito a segnare il suo numero di targa, chiamando subito la Polizia locale, che non ha fatto fatica a risalire all'uomo. Per lui patente ritirata e denuncia.