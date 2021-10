Balme Villaggio degli Alpinisti, la soddisfazione di Uncem: "Successo che promuove il turismo vero"

"L'ingresso di Balme nei Villaggi degli Alpinisti, la rete Bergsteigerdörfer, conferma che i piccoli Comuni sanno ancora una volta stare nell'innovazione e anche nella transizione ecologica. Facendo turismo, attirando donne e uomini di tutto il mondo che credono in una montagna diversa dal passato. Che è green, che costruisce comunità, che sa abbassare l'impatto su ambiente e biosfera". Così Roberto Colombero, Presidente Uncem Piemonte, ieri a Balme per la cerimonia ufficiale per l'entrata di Balme nella rete dei Villaggi degli Alpinisti, Bergsteigerdörfer.

"Un nuovo turismo che da Balme, con il Pian della Mussa e la Bessanese, dalle Valli di Lanzo e da questo pezzo di Piemonte in stretto dialogo con Torino, dice a tutti cosa sia innovare, costruire futuro. Torino che va verso le elezioni e la scelta del Sindaco, non ignori questo processo. Sia elemento forte per il Sindaco. Balme è Torino, Torino è Balme. Non sono cose diverse. E Balme tra i Villaggi degli Alpinisti è una vittoria della Torino-Metromontana, unica via per la città per uscire dall'angolo, ed è una vittoria del Piemonte. Complimenti al Sindaco Gianni Castagneri, alla sua Amministrazione, al CAI con il Presidente Torti che ha creduto in questa candidatura sostenuta da Franca Guerra e da tanti altri Amici che credono nella Montagna vera. In dialogo e in relazione, mai isolata, capace di camminare insieme facendo scuola alle città e alle aree urbane", ha concluso Colombero.