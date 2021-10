Sciopero generale a Torino, lancio di uova contro il Comune: imbrattati di vernice i muri del municipio [FOTO E VIDEO]

Manifestazione e corteo in centro per lo sciopero generale con lavoratori e studenti. Ecco il racconto aggiornato minuto per minuto della giornata.

Ore 13.30 - Sciopero generale, il corteo si chiude in piazza Castello

Palazzo della Regione e fontane attive, come cornice dell'ultima tappa - quella conclusiva - dello sciopero generale che dalle 10 di questa mattina si è sviluppato tra le vie del centro della città. Da Porta Nuova a Palazzo Madama, con una partecipazione animata, ma sostanzialmente composta.

Gli unici momenti di tensione si sono vissuti davanti alla sede del MIUR, con gli studenti che hanno bruciato alcune immagini del governo, davanti alla sede Iren e davanti al Comune, con lancio di uova e vernici.

In serata, su quanto avvenuto, è arrivato il commento della sindaca Chiara Appendino: "Bruciare immagini e imbrattare edifici non ha mai portato merito ad alcuna manifestazione, né mai lo porterà. Al contrario, contribuisce a danneggiare l'immagine di una legittima protesta. Solidarietà al Premier Mario Draghi per gli episodi avvenuti oggi a Torino". Parole di condanna analoghe sono arrivate anche dal candidato sindaco del centrosinistra Stefano Lo Russo e da quello del centrodestra Paolo Damilano.

Ore 13 - Tappa davanti a Regio e prefettura: "Solidarietà alla Cgil, mettere fuori legge i neofascisti"

Tappa davanti al teatro Regio e alla prefettura per il corteo dello sciopero generale che si avvia a conclusione verso piazza Castello. "Condanniamo con fermezza l'attacco di Roma alla sede della CGIL - dicono nei megafoni -. L'antifascismo va praticato tutti i giorni, nel Paese. La messa fuori legge di tutte le organizzazioni neofasciste l'abbiamo già chiesta da tempo".

"Ma questo - aggiungono - non ci porta a fare sconti a una politica che in questi anni ha reso sempre più difficile scioperare e hanno creato precarietà".

Ore 12.30 - Tappa davanti al Comune: "Il prossimo sindaco ci avrà contro"

Scuole, asili, mense. "Sono tutte situazioni di precarietà che denunciamo da anni", dicono i manifestanti durante la tappa in piazza davanti al Municipio. "Li combattiamo dai tempi dei tagli di Fassino. E chiunque sarà il prossimo sindaco, ci avrà contro di lui, per difendere le persone ridotte alla precarietà di Fassino e poi Appendino. Entrambi sul banco degli imputati".

Durante la tappa davanti al Comune, da corteo è partito un lancio di uova contro le forze dell'ordine e contro il municipio. Imbrattati con della vernice anche i muri del palazzo e le auto della polizia. Accesi anche dei fumogeni.