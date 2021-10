Maserati, sindacati in agitazione: mercoledì assemblea ai cancelli

"Serve un vero piano di rilancio"

"Già qualche settimana fa abbiamo raccolto 750 firme in un appello al lavoro e contro la riduzione delle capacità produttive - proseguono - e abbiamo chiesto un incontro alla direzione aziendale per avere delucidazioni sul futuro del nostro stabilimento. Per queste ragioni non possiamo accettare una risposta che non viene neanche data ai diretti interessati e che per giunta va in senso opposto alla direzione da noi auspicata. A Torino serve un piano di rilancio complessivo, servono nuove produzioni e missioni chiare per tutte le realtà presenti del Gruppo Stellantis e non continui ridimensionamenti che non fanno altro che peggiorare la situazione di crisi dove sono le lavoratrici e i lavoratori a pagare il prezzo più alto".