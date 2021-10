A Palazzo Carignano, visite allo Studiolo di Dante e all'Appartamento di Mezzanotte

Sabato 16 e 23 ottobre Palazzo Carignano organizza un’apertura straordinaria serale dalle 18 alle 21, offrendo al pubblico la possibilità di visitare non solo l’Appartamento di Mezzogiorno, parte del consueto percorso, ma anche lo Studiolo di Dante e l’Appartamento di Mezzanotte, solitamente non accessibili.

In queste due serate Chiara Teolato, direttrice di Palazzo Carignano, ed Elena Gianasso, ricercatrice in Storia dell’architettura del Politecnico di Torino, conducono le visite guidate per promuovere la raccolta fondi, attualmente in corso tramite il portale Art Bonus, finalizzata a realizzare il restauro dello Studiolo di Dante.



In questo piccolo ambiente, adiacente alla Sala delle Battaglie nell’Appartamento di Mezzogiorno, nel 1861 il pittore Domenico Mossello raffigurò sulla volta il busto del Sommo Poeta con il capo coronato di alloro accanto alle allegorie della fama e della letteratura, tra graziosi puttini e leziose infiorescenze. Nel febbraio dello stesso anno, nel cortile del Palazzo, fu inaugurato il primo Parlamento italiano. L’effige di Dante trionfa, dunque, quale simbolo dell’identità nazionale, nella consapevolezza che l’identità culturale si era realizzata in Italia ancor prima di quella politica e istituzionale.

Le visite illustrano l’importanza dello Studiolo rispetto al nuovo ruolo che il Palazzo assunse negli anni dell’unificazione italiana, quando divenne emblema del nascente stato unitario. La raccolta fondi mira infatti a restaurare lo Studiolo per farne parte integrante dell’abituale percorso di visita, mettendo in relazione i diversi ambienti e la loro stratificazione storica e culturale e valorizzando la complementarietà delle molteplici anime che concorrono a definire l’identità del Palazzo.

Per sostenere l’iniziativa occorre accedere al portale Art Bonus, cliccare nel menù in alto sulla voce “Gli interventi” e inserire nel motore di ricerca “Palazzo Carignano” (https://artbonus.gov.it/958-palazzo-carignano.html#stato-intervento-6028).

riSCOPRIRE Dante a Palazzo Carignano

Aperture straordinarie serali con visite guidate

Visite guidate a cura di Chiara Teolato, direttrice di Palazzo Carignano, ed Elena Gianasso, ricercatrice in Storia dell’architettura del Politecnico di Torino

Sabato 16 e 23 ottobre 2021 visite guidate della durata di 45 minuti con partenze nei seguenti orari: 18.00; 18.30; 19.00; 19.30.

Prenotazione obbligatoria: drm-pie.palazzocarignano@beniculturali.it; 011 5641733-791.