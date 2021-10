Nozze ed eventi ripartono, torna "Sposi In" alla Palazzina di Stupinigi

Il settore del wedding e degli eventi ha pagato un conto salatissimo alla crisi economica innescata dalla pandemia, con lockdown e zone rosse che hanno fatto rimandare (quando non cancellare) cerimonie ed appuntamenti programmati da tempo.

Ma adesso, con il coronavirus ancora presente ma tenuto sotto maggiore controllo dalle vaccinazioni, ripartono gli eventi e le nozze. Così nel prossimo fine settimana, sabato 16 e domenica 17 ottobre, riecco la bellissima e prestigiosa esposizione di "Sposi In", ospitata all’interno della Palazzina di Caccia di Stupinigi. Un appuntamento organizzato nel rispetto di tutte le normative anti Covid. Per i futuri sposi tante sono le novità 2021/22 che gli autorevoli professionisti del matrimonio presenteranno per poter realizzare matrimoni indimenticabili. Negli spazi espositivi allestiti all’interno delle Citroniere sabaude reali, aperte al pubblico per l’occasione, brillanti idee per un matrimonio originale: fotografia e video, abiti sposa e sposo, allestimenti floreali, musica, auto di lusso e d’epoca, partecipazioni e bomboniere, gioielli, location, catering, ristoranti, wedding planner.

Anche in questa edizione tante le iniziative per gli sposi! Il bridal fashion Made in Italy sposo e sposa, splenderà sotto il sole, alle ore 15,30 di sabato e domenica, con defilè impreziositi dal meraviglioso cortile d’onore della Reggia perché i futuri sposi possano ispirarsi per la scelta dell’abito da sogno. Save the date: domenica 17 ottobre Aperiwedding chic per i futuri sposi, organizzato da Nuvole a Torino con presentazione della Collezione Alta Moda Sposa 2022 di Fabrizio Picardi e la proiezione del docufilm realizzato da Piemonte da Amare CNA Piemonte. La partecipazione è gratuita ma i posti sono limitati per cui è necessario partecipare il sabato e la domenica in fiera per ritirare l’invito nominale. Per tutti coloro che cercano un intrattenimento originale per i propri ospiti e vorranno anche fare beneficenza, a Sposi In per la prima volta saranno presenti come special guest i fantastici Supereroi e principesse per incontrare grandi e piccini e diffondere la loro allegria come quella che ogni giorno elargiscono ai bambini in difficoltà. I personaggi della fantasia, volontari della Onlus Nazionale Italiana Dell’Amicizia con una fantastica animazione e bomboniere solidali attraverso le donazioni potranno regalare sorrisi soprattutto ai bambini in difficoltà. Interessanti sono anche gli omaggi messi a disposizione dai professionisti wedding per le coppie.