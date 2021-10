Numerose da domani le chiusure di strade nella provincia di Torino

Sp 184 dir. 01 per Sangano il 13 ottobre

Per lavori di messa in sicurezza della viabilità con taglio di piante e ramaglie pericolanti lungo la della SP 184 dir.01 di Sangano nei territori dei Comuni di Sangano e Villarbasse sarà istituito il divieto di transito a tutti i veicoli dal Km 0+000 al Km 1+900 per il giorno 13 ottobre 2021 dalle ore 9,00 alle ore 16,00.

Sp 78 di “Vestignè” d.3 il 14 ottobre

Per lavori di allacciamento idrico in Comune di Maglione lungo la Sp 78 di “Vestignè ” d.3 dal km. 0+730 al km.0+750 sarà istituito il divieto di transito a tutti gli utenti dalle ore 8,00 alle ore 15,00 del 14 ottobre 2021 con deviazione su idonei percorsi alternativi.

Sp 32 “della Valle di Viù” sospensioni temporanee dal 12 ottobre all’11 dicembre

Per la ricostruzione del muro di controriva che prevede anche un allargamento stradale lungo la Sp 32 “della valle di Viù” nel comune di Lemie-zona Santuario della Madonna degli Olmetti ,tra il km 22+000 e il Km 22+500 è prevista l’istituzione di un senso unico alternato e sospensioni temporanee – massimo 15 minuti - dal 12 ottobre 2021 all’11 dicembre 2021