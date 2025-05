A Pomaretto il ponte pedonale sarà ancora ‘più forte’

Negli anni è riuscito a resistere alla furia del Germanasca durante le alluvioni, ma ora per ‘lou Pount’ di Pomaretto è venuto il momento di un rinforzo. Dureranno ancora una decina di giorni i lavori alla storica passerella pedonale che collega le parti del paese divise dal torrente. L’intervento fa parte del progetto da 700.000 euro, finanziato con i fondi governativi di sviluppo e coesione, che comprende anche marciapiedi e parcheggi di via Carlo Alberto.

“Si tratta di una ristrutturazione strutturale: un rinforzo preventivo alla struttura in cemento armato” spiega il sindaco di Pomaretto, Danilo Breusa.

Il primo cittadino sottolinea che in passato non erano stati notati segni di instabilità del ponte pedonale: “Tuttavia abbiamo deciso di intervenire preventivamente per migliorarne la stabilità”,

Per tutta la durata dei lavori non si potrà transitare sulla passerella.