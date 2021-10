Chieri, Sacco all'inaugurazione delle panchine in viale Diaz: "Per ricordare l'importanza della ricerca"

"Sono molto orgogliosa e commossa nell’aver inaugurato, questa mattina, le due panchine rosa in Viale Diaz a Chieri. Innanzitutto, perché l’idea di realizzarle nasce da un’iniziativa delle Associazioni V.I.T.A. e EUROPA DONNA ITALIA, che ho sostenuto e promosso con una mia mozione approvata in consiglio comunale alcuni mesi or sono, per sensibilizzare la popolazione chierese alla prevenzione dei tumori ed, in particolare, quelli che colpiscono le donne. L’occasione era delle più propizie in quanto siamo nell’Ottobre Rosa dedicato proprio a questo importante tema, del tumore al seno, in aggiunta oggi, 13 ottobre, era la Prima Giornata Nazionale di sensibilizzazione del Tumore al Seno Metastatico, giornata istituita con decreto dal Consiglio dei Ministri lo scorso anno. Due panchine per ricordare l’importanza fondamentale della ricerca, della prevenzione e delle cure per tutte le donne, ma direi più in generale per tutti malati oncologici. Oggi, per unirmi alle preziose parole della Presidentessa dell’Associazione V.I.T.A. Valeria Martano, ci sono 37mila donne malate di tumore al seno e una ridotta percentuale di uomini (si calcola il 5% sul totale dei malati di questa patologia), a costoro e ai tutte le donne, però, dobbiamo lanciare un forte messaggio di speranza dicendo che si tratta di una patologia curabile, con la quale si può convivere e che ha raggiunto e continua a migliorare le aspettative di vita e di sopravvivenza e con il passare del tempo vengono migliorate le cure diventando sempre meno invasive". Così Rachele Sacco consigliera comunale di Chieri.

"Oggi abbiamo raggiunto un ottimo risultato, per il quale come ha ribadito la Presidentessa Martano l’importanza del tema ha saputo unire Maggioranza e Minoranza. Assicuro che il mio impegno a sostegno di una sempre maggiore attenzione a questi argomenti continuerà non solo con l’attività di consigliere ma, anche, con l’impegno nelle piazze e al fianco delle associazioni come V.I.T.A., EUROPA DONNA ITALIA e la Fondazione di Candiolo per la cura e la ricerca del cancro".