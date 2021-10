Grugliasco, festa per un nuovo centenario. Anche il sindaco Montà per Domenico Maugeri

Anche il sindaco di Grugliasco, Roberto Montà non ha voluto mancare alla festa organizzata nei giorni scorsi, in piazza Papa Giovanni XXIII, dai familiari di Domenico Maugeri che l'8 ottobre ha compiuto 100 anni.



Il sindaco ha portato a nonno Domenico i saluti di tutta la città e un piccolo pensiero. Domenico ha anche celebrato quest'anno i 74 anni di matrimonio e domenica 10 ottobre ha festeggiato con tutti i parenti il secolo di vita in un ristorante di Caramagna Piemonte.