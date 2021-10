Validara, una nuova piazzola Elisoccorso di atterraggio notturno: la più alta dell'arco alpino, presso il Lago di Serrú

Intorno alle 20.30, l'eliambulanza di base a Torino, abilitata per il volo notturno, è decollata per effettuare il volo di prova e l'atterraggio presso la piazzola allestita a fianco della diga da Iren - che ne è proprietaria e che ha provveduto ai lavori di adeguamento per rendere possibile il servizio. Era presente una squadra di tecnici del Soccorso Alpino a supporto delle operazioni.

L'esercitazione è stata necessaria per validare la rotta di volo che diventerà operativa per le operazioni di soccorso vere e proprie. Si tratta di un'importante novità che consentirà di evacuare eventuali pazienti anche di notte in una zona situata a 2200 metri di quota, molto frequentata da turisti appassionati di montagna, anche grazie alla presenza di due importanti rifugi alpini. Poiché l'area è spesso interessata da nebbie diurne, l'utilizzo dell'elicottero di notte fornirà una fondamentale risorsa aggiuntiva agli interventi di soccorso sanitario in ambiente alpino, poiché permetterà di prelevare ed ospedalizzare rapidamente i pazienti nelle ore serali, quando solitamente le nubi si diradano, evitando lunghi trasferimenti degli infortunati