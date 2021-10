Manutenzione stradale, proseguono i lavori sulla Sp 169 della Val Germanasca

I lavori, appaltati nel mese di ottobre e previsti nell’ambito di un progetto - finanziato dalla Regione Piemonte su fondi Fsc per la messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente - già inserito a bilancio nell’anno 2020 ed approvato a giugno del 2021, hanno un importo complessivo pari ad € 600.000,00.

È per ora stata ripavimentata la tratta che va dal bivio della frazione Cugno fino alla frazione Giordano (compreso il tratto in località Ribba) e si proseguirà nel tratto della Piana di Villa.

Purtroppo le condizioni climatiche nell’alta valle non sono più molto favorevoli per la stesa di conglomerato bituminoso, viste le temperature mattutine quasi prossime allo zero, pertanto, conclusa questa settimana si valuterà se sospendere i lavori e rimandarli alla prossima primavera.