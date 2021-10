Torino ha voglia di Salone del Libro: lunghe code ai cancelli, tra Green Pass e temperatura [FOTO]

Al via la nuova edizione del Salone del Libro di Torino

Torino ha voglia di Salone del Libro. Ad un'ora dall'apertura dei cancelli, sono già migliaia i visitatori e le classi di studenti - dalle elementari sino alle superiori - che si sono messe in coda per entrare alla kermesse libraria, che da oggi torna in presenza fino al 18 ottobre.

Obbligo di Green Pass e temperatura per accedere

La lunga fila procede ordinata fino agli ingressi, dove sono allestiti i controlli. Per entrare alla manifestazione è obbligatorio esibire il Green Pass e farsi misurare la temperatura: all'interno e all'esterno degli stand è necessario indossare poi sempre la mascherina. I biglietti, il cui acquisto è consigliato online, saranno comunque disponibili presso la biglietteria fisica.

Nella Galleria del Centro Commerciale Lingotto è stato allestito un hub per effettuare tamponi rapidi, con rilascio della certificazione verde. Il prezzo sarà calmierato a 5 euro per chi è in possesso di un biglietto o di un pass del Salone. Gli hub saranno attivi dalle 9.30 alle 20.

Presenti 715 editori

Nonostante la pandemia, sono ben 715 gli espositori che animeranno la 33° edizione del Salone del Libro, dal titolo "Vita Supernova". Il programma è ricco fin dal primo giorno: qui tutti gli eventi da non perdere.