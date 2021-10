Ballottaggio, Appendino alle urne per l'ultima volta da sindaca: "Buon voto a tutte e tutti"

Chiara Appendino, per l'ultima volta da sindaca, ha votato questa mattina presso l'istiituto comprensivo"Pacinotti", in via Le Chiuse, 70, alle ore 10:45. La prima cittadina uscente, pur non essendo presente il M5s al ballottaggio, ha voluto comunque esercitare il suo diritto al secondo turno.

Con il sorriso in volto, coperto dalla mascherina, Appendino, in jeans, camicia e giacca, ha votato e rivolto un messaggio ai torinesi: "Potete votare oggi fino alle 23, e domani, 18 ottobre, dalle 7 alle 15. Buon voto a tutte e tutti".

La sindaca, ormai arrivata a fine gravidanza, partorirà entro una decina di giorni.