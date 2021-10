Arriva al capolinea la "carriera" del ladro seriale di cellulari: tra le vittime, anche un bimbo di 11 anni

I carabinieri di Leinì hanno arrestato per tentata rapina un 27enne del posto. L’uomo, in via San Francesco al Campo, ha strappato il marsupio a una donna di 69 anni facendola rovinare a terra ed è poi fuggito a piedi.



L’immediato intervento dei carabinieri, avvisati da alcuni testimoni al 112, ha permesso di fermare e arrestare il rapinatore mentre la vittima è stata accompagnata all’Ospedale di Ciriè per diverse ecchimosi alle braccia. Il marsupio, contenente un telefono cellulare, è stato recuperato e restituito alla donna.



Dalle indagini successive si è scoperto che l’arrestato nella stessa mattinata aveva già commesso due furti, in particolare era riuscito a rubato in strada i telefoni cellulari a un ragazzino di 11 anni e a una donna di 45 anni.