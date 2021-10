Un 37enne di Settimo, questa mattina al tribunale di Ivrea, ha patteggiato un anno e mezzo, pena sospesa, per aver sparato dal balcone di casa lo scorso 5 maggio.

Intorno all'una di notte, visibilmente ubriaco, aveva sparato sei colpi diretti in strada, in via Milano a Settimo, con una pistola senza matricola. All'arrivo dei carabinieri, allertati dai vicini, aveva anche opposto resistenza.

Per fortuna i proiettili non avevano ferito nessuno.