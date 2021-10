Fondazione Mirafiore, torna l'appuntamento con il Laboratorio di Resistenza permanente

“Finalmente, dopo oltre un anno e mezzo di stop, torna il nostro Laboratorio di Resistenza permanente e torna in grande stile con una serie di appuntamenti imperdibili che ci aiuteranno a capire meglio la realtà in cui viviamo, che ci faranno riflettere, certamente, ma che ci faranno anche divertire”, dichiara Paola Farinetti nel presentare l’XI anno di attività della Fondazione E. di Mirafiore voluta da Oscar Farinetti.

Dal 30 ottobre 2021 al 25 aprile 2022 il teatro della Fondazione tornerà infatti ad ospitare dialoghi, letture, incontri, spettacoli, laboratori e momenti di approfondimento culturale, indagando prospettive, possibilità e dinamiche del mondo di oggi. Si alterneranno sul palco importanti imprenditori, giornalisti, scrittori, uomini e donne di scienza, economia, politica, musica e spettacolo per confrontarsi con quella che, ormai, è una vera e propria comunità consolidata, che riflette intorno ai valori fondamentali per migliorare il presente.

A seguire, il teatro della Fondazione ospiterà Gianluca Nicoletti, giornalista, scrittore e autore radiotelevisivo, attualmente in forze nel palinsesto di Radio 24 con due trasmissioni, si occupa attivamente di diffondere cultura sull'autismo e la neuro diversità. La sua lectio in Fondazione partirà proprio dalla riflessione sui “Cervelli Ribelli”, quelli strani, quelli che deragliano rispetto alle vie tracciate.

Tre Governatori di tre Regioni del Nord Italia, di tre diversi politici, ma di uguale concretezza, Alberto Cirio, Luca Zaia e Stefano Bonaccini si confronteranno in un dibattito moderato dal padrone di casa Oscar Farinetti e poi, sempre rimanendo nel mondo della politica, la Fondazione darà voce a Elsa Fornero, attualmente consulente del Governo Draghi all’interno del Consiglio di indirizzo economico, e a Mattia Santori, leader del movimento di attivismo politico noto come Le Sardine.

Ci sarà anche lo scrittore Emanuele Trevi, premio Strega 2021 con il romanzo “Due vite”, la scrittrice e blogger Enrica Tesio che ci presenterà il suo nuovo libro in uscita per febbraio e Milena Bertolini, l’allenatrice della nazionale di calcio femminile.

Non mancherà un appuntamento speciale con la proiezione del film di Marino Bronzino, “Le mani in pasta”, che racconta per immagini la possibilità di fare impresa in modo etico, mantenendo ben salde le radici in un territorio e al tempo stesso guardando al mondo. A testimoniare questa avventura ci saranno tutti i protagonisti che compaiono nel film, compresi i “nostri” Bruno Ceretto e Oscar Farinetti. E poi anche Joe Bastianich, ristoratore, produttore di vino, uomo della tv, che verrà però a trovarci nelle inedite vesti di folk-singer insieme ai suoi musicisti. E poi non mancheranno le sorprese, che saranno annunciate nel corso dell’anno quando saranno fissate le ultime date.