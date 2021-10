Oscar Green 2021: alla finale interregionale Piemonte e Valle d’Aosta vincono i giovani che hanno saputo sfidare il Covid

Gli Oscar Green 2021 hanno portato sul podio 13 giovani imprese piemontesi e valdostane, premiate nella cornice del Forte di Bard, durante la finale interregionale che ha visto insieme Giovani Impresa Coldiretti Piemonte e Valle d’Aosta.

“Giovani che sfidano il Covid” il titolo di quest’anno del concorso che premia proprio l’innovazione, sotto diverse forme, in agricoltura e la tenacia delle imprese in un anno particolarmente difficile a causa dell’emergenza sanitaria.

Dai sistemi all’avanguardia per avere sempre sotto controllo i capi ed il benessere animale alla birra agricola prodotta con una continua sperimentazione, dalla riscoperta della coltivazione dello zafferano all’etichetta sulle bottiglie di vino in braille, dalla valorizzazione degli ortaggi evitando gli sprechi ai progetti di inclusione sociale fino al miele come prodotto per sensibilizzare importanti realtà multinazionali alla cura del territorio. Tante le idee imprenditoriali che i giovani premiati hanno saputo mettere in campo dando vita a nuove e concrete progettualità, cogliendo anche le richieste del mercato attuale e le nuove necessità venutasi a creare col Covid.

“Abbiamo voluto portare un messaggio positivo all’evento di premiazione che ha dimostrano, ancora una volta, come l’agricoltura piemontese non si sia mai fermata, nonostante le difficoltà della pandemia - ha evidenziato Danilo Merlo delegato regionale Giovani Impresa -. Si tratta di una vetrina molto importante, con Oscar Green Coldiretti offre, infatti, una grande opportunità ai giovani agricoltori che implementano ed innovano il nostro patrimonio d’eccellenza. Grazie alle nuove generazioni, il binomio agricoltura e innovazione è diventato sempre più frequente: l’esempio l’abbiamo avuto proprio dalle aziende che hanno partecipato a questo concorso con passione, creatività e professionalità”.

“In piena pandemia è cresciuto solo il numero di giovani imprenditori agricoli con un incremento dell’8% negli ultimi cinque anni, in netta controtendenza rispetto all'andamento generale dell'economia, come è emerso dall’analisi della Coldiretti sulla base del Rapporto del Centro Studi Divulga - fanno notare Roberto Moncalvo presidente di Coldiretti Piemonte e Bruno Rivarossa Delegato Confederale –. Dati che dimostrano come la nostra agricoltura sia un settore che sa dare concrete prospettive di futuro. L’agricoltura piemontese ha bisogno dell’innovazione e di nuova linfa che proprio i giovani sanno portare grazie a nuove idee che nascono da esigenze e sperimentazioni, ma che sanno poi concretizzarsi in veri progetti. Per sostenere, però, i progetti imprenditoriali dei nostri giovani è urgente abbattere la burocrazia e l’inefficienza che frenano l’avvio di nuove attività, oltre a mettere a disposizione tutte le opportunità che possono generarsi attraverso i Bandi del Programmi di sviluppo rurale (Psr) dell’Unione Europea”.