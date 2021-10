Iniziato il conto alla rovescia per i giochi “Play the Games” organizzati da Special Olympics

Manca poco più di una settimana a un evento molto atteso per Biella e non solo: si svolgeranno da venerdì 29 a domenica 31 ottobre 2021, infatti, i giochi “Play the Games”, organizzati dallo Special Olympics Italia Team Piemonte in collaborazione con la Città di Biella, il Comune di Gaglianico, l'associazione sportiva A.S.A.D. Biella e la cooperativa sociale SportivaMente. Partner dell'iniziativa sono Coca Cola, Rewoolution, LVMH Sviluppo Sostenibile, Banca Sella, Biella Jazz Club, Santo Stefano Wellness & Sport e Dance 4.

La manifestazione avrà una partecipazione record perché gli atleti iscritti saranno ben 520, appartenenti a 40 team provenienti da tutto il nord Italia e impegnati in 10 diverse discipline: atletica, bocce, bowling, calcio, flag rugby, ginnastica ritmica, karate, nuoto, pallavolo e tennis. Il programma sportivo sarà preceduto dalla cerimonia d'apertura, fissata per venerdì alle ore 18 al palasport “Biella Forum” di Via Fred Buscaglione 2 con coreografie a cura della scuola di danza Dance 4 di Emily Angelillo, musiche dal vivo con il Max Tempia Power Six e la voce di Silvia Fusè e l'intrattenimento di Noemi Gariano e Christian Zerbola. Nella giornata di sabato (dalle 14.30 alle 16.30 in collaborazione con la Paladini Minibasket Biellese), invece, è previsto un momento sportivo inclusivo dedicato alle scuole elementari di tutta la città presso il campo e la pista dello stadio “Lamarmora-Pozzo”.

Nel corso della giornata ci sarà spazio anche per la celebrazione dei 25 anni di A.S.A.D. Biella, baluardo cittadino dell'inclusione sportiva; il ruolo di testimonial ufficiale verrà ricoperto da Marco Lingua, atleta di lancio del martello con 2 partecipazioni olimpiche (Pechino 2008 e Rio 2016), 1 argento ai Mondiali Militari di Sofia 2009 e un 10° posto agli Assoluti di Londra 2017, 3 partecipazioni ai Campionati Europei con 2 finali ottenute e 16 titoli di Campione d'Italia.

Tutte le gare si svolgeranno secondo lo spirito di Special Olympics, movimento sportivo fondato da Eunice Kennedy Shriver nel 1968, con i partecipanti raggruppati secondo il livello di abilità per promuovere l'autonomia, l'autodeterminazione, l'autostima e la relazione. Gli sport di squadra saranno “unificati”, ovvero giocati da squadre composte da persone con e senza disabilità intellettiva: "Organizzare i Giochi sul nostro territorio - dichiara il Presidente di Special Olympics Italia Team Piemonte e di A.S.A.D. Carlo Cremonte – è sempre un grande onore, soprattutto in virtù delle esperienze precedenti che hanno visto un coinvolgimento straordinario del pubblico venuto a tifare alle gare. Sono proprio gli atleti a trasmetterci il coraggio necessario per organizzare, in condizioni difficili a causa della pandemia, un evento con numeri impensabili solo fino a qualche settimana fa: si tratta, senza ombra di dubbio, della manifestazione sportiva per persone con disabilità più grande realizzata quest'anno in Italia".