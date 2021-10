L’11 e il 12 dicembre a Lingotto Fiere la settima edizione di Xmas Comics and Games

Dopo un anno di assenza forzata causa pandemia, fumetti, giochi, videogames, cosplay e youtuber tornano protagonisti a Lingotto Fiere. Sabato 11 e domenica 12 dicembre – porte aperte alle 9.30, chiusura alle 19.30 - il padiglione 3 del polo fieristico torinese ospita la settima edizione di Xmas Comics and Games, la kermesse irrinunciabile per tutti gli amanti di fumetti e non solo, per un Natale all’insegna del divertimento.

Due giorni di grande festa con un’ampia area espositiva dove trovare fumetti, gadget, oggetti da collezione e costumi, un palco dedicato alle competizioni cosplay e al karaoke, uno spazio per gli amanti dei giochi di ruolo e da tavolo, numerose postazioni all’avanguardia per il videogaming, con tornei e giochi in freeplay e infine un’area entertainment con riproduzioni di scenari e costumi di film, combattimenti con spade laser ed escape room.

Non mancheranno ospiti del mondo del fumetto, cosplayer di fama nazionale e internazionale, e i creator protagonisti di piattaforme quali youtube, twitch e tiktok, pronti a incontrare i fan per sessioni di foto e autografi. In programma inoltre numerosi workshop di disegno e giochi speciali che coinvolgeranno tutto il pubblico della fiera. Il programma sarà svelato man mano sul sito xmascomics.it e sui vari canali social della manifestazione.

Prevendite aperte. Tariffa agevolata fino al 30 novembre.

Sono aperte le prevendite dei biglietti, acquistabili sul portale vivaticket.it. A causa del contingentamento degli ingressi, in conformità alle normative anti covid-19, il numero di titoli di ingresso in vendita è limitato. I biglietti saranno in vendita online fino a esaurimento.

Fino al 30 novembre è possibile acquistare a tariffa agevolata.