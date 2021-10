Non trova la strada di casa per la fitta nebbia, la soccorrono i carabinieri di Moncalieri

In questi giorni la nebbia fa spesso capolino in pianura e può creare problemi, il primo mattino o la sera, quando è buio. Lo sa bene una signora di Moncalieri, che ieri non riusciva a ritrovare la via per tornare a casa, mentre transitava su strada Carignano.

Presa dal panico, ad un certo punto si è fermata a bordo strada e per sua fortuna poco dopo è sopraggiunta una pattuglia dei carabinieri, insospettita da quell'auto ferma a lato senza una apparente ragione. La donna ha spiegato che non riusciva a capire dove andare per tornare alla propria abitazione e a quel punto, a lampeggianti accesi, sono stati i militari dell'Arma a scortarla fino a casa.

Nel pomeriggio di martedì i carabinieri sono dovuti intervenire invece in strada Palera, dove il traffico era andato in tilt per un cantiere Smat aperto in gran fretta a causa di un guasto alle tubature. Tra i veicoli bloccati anche uno scuolabus, che non trovava lo sazio per procedere: gli animi si sono surriscaldati fino all'arrivo dei militari e di un minibus che ha poi permesso ai ragazzini di arrivare a casa.