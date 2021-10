Il Cecchi Point compie 20 anni e festeggia con una settimana di eventi

“20 anni di comunità”: il Cecchi Point festeggia l'importante ricorrenza con una settimana di eventi iniziata martedì 19 ottobre per terminare domenica 24. Per la casa del quartiere di Aurora si tratta di un'occasione di incontro tra vecchie e nuove realtà che animano gli spazi di via Antonio Cecchi 17 a Torino.

Un convegno per festeggiare i 20 anni di Cecchi Point

Il progetto, nato dalla collaborazione tra l'associazione Il Campanile, la Città di Torino, la Circoscrizione 7 e la Compagnia di San Paolo, nel corso degli anni ha ampliato la propria portata grazie all'adesione alla Rete della Case del Quartiere e all'inclusione di organizzazioni che operano sul territorio come Educadora ONLUS, Quinta Tinta e Videocommunity, Officine Creative Torino, Associazione Arteria con il progetto YEPP Porta Palazzo, il Centro Migranti Marco Cavallo, lo Spazio Agenzia Alimentare e molte altre; l'obiettivo principale è sempre stato quello di promuovere un'azione educativa attraverso l'offerta di servizi, attività, workshop e arte. Tutto questo verrà ricordato oggi, venerdì 22 ottobre, attraverso un apposito convegno in programma alle 11.

Gli altri eventi

Nel tardo pomeriggio di venerdì, più precisamente alle 17.30, spazio all'animazione teatrale per bambini e famiglie del progetto E.state Empowerment a cura di Quinta Tinta in collaborazione con le scuole Aurora e Parini, mentre alle 21 è prevista la maratona di teatro Cecchi & Friends.

I festeggiamenti proseguiranno sabato con altri eventi come l'asta delle biciclette recuperate dalle Officine Creative, l'inaugurazione di Piazza Tara dedicata alla memoria dello storico “custode” Lamberto Tarantino e una cena popolare per concludersi domenica con la proiezione di alcuni cortometraggi realizzati dai bambini che hanno partecipato al centro estivo.