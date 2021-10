Fugge a bordo di un monopattino, ma viene arrestato: trasportava 1 kg di hashish

Aveva nascosto un chilo di hashish all’interno di un porta caricabatterie: la polizia lo ha scoperto ed è riuscita a fermarlo dopo un lungo inseguimento. Protagonista della vicenda un trentanovenne, fuggito a bordo di un monopattino.

L’uomo era stato adocchiato dagli agenti in Piazza Vittorio Veneto, per via dell’eccessivo volume del porta caricabatterie. All’avvicinarsi delle forze dell’ordine, è fuggito in direzione via Maria Vittoria, poi - con la volante alle calcagna - ha tentato la mossa disperata: ha mollato il monopattino al centro della carreggiata, in modo da creare un ostacolo al mezzo degli uomini in divisa. Una scelta che non si è però rilevata azzeccata, visto che il trentanovenne, marocchino, è stato definitivamente bloccato.

Da lì l’inevitabile perquisizione, che ha portato alla scoperta di due panetti di hashish, di circa 1 kg, nascosti nel porta caricabatterie. E non solo, perché nella tasca del pantalone indossato dal malvivente sono stati trovati anche 650 euro in contanti. L'uomo è stato così arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale e falsa attestazione.