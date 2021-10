A “Buonissima”, il laboratorio “Olio Curioso” con olio Roi e chef Davide Zunino

A “Buonissima”, la kermesse gastronomica che si svolgerà a Torino dal 27 al 31 ottobre, anche l’olio extravergine d’oliva di alta qualità sarà protagonista attraverso il laboratorio “Olio Curioso”, in programma sabato 30 ottobre a partire dalle 11.30 presso la Sala dei 200 a Eataly Lingotto.

Un vero e proprio viaggio goloso alla scoperta di un’eccellenza simbolo del nostro Paese, in compagnia di uno dei produttori italiani più affermati e creativi, Olio Roi di Badalucco, e dello Chef Davide Zunino del ristorante “U Gatubardu” di Taggia.

Chef Zunino, accompagnato da Paolo Boeri Roi, quinta generazione della famiglia di produttori, metterà in mostra le diverse anime dell’olio extravergine di alta qualità, dimostrando la sua grande versatilità in cucina attraverso un insieme di piatti simbolo dell’“U Gatubardu”.

In queste creazioni l’olio cambia ogni volta forma e consistenza, diventando protagonista e non condimento del piatto stesso. A partire dall’antipasto, sarà possibile degustare un menù intero ricco di sorprese, di accostamenti originali e di sapori intensi e inaspettati, per concludere con il dolce: frutti di bosco freschi e crema calda all’olio extravergine d’oliva

Oltre al laboratorio “Olio Curioso”, Olio Roi sarà presente come partner ufficiale con i suoi oli extravergini di oliva per tutte le cinque serate di Buonissima.

Maggiori informazioni sul laboratorio “Olio Curioso” a questo link