Chieri, Varaldo su scioglimento Forza Nuova: “Firmo mozione”

“In assoluta coerenza con i valori personali e politici che mi contraddistinguono, nonché in piena adesione allo spirito repubblicano della Costituzione, ho deciso di sottoscrivere la mozione proposta dai gruppi di maggioranza per chiedere lo scioglimento di Forza Nuova. È un atto dovuto, io credo, e tutti gli amanti della democrazia e della libertà che dovrebbero aderire, senza distinzioni politiche e di parte. Da forze politiche mature ci si aspetterebbe unità nel condannare, isolare ed allontanare frange fasciste che vogliono insinuarsi sotto mentite spoglie nelle sofferenze e nelle difficoltà del Paese. Purtroppo, invece, molte delle forze politiche locali e nazionali continuano a mostrarsi immature e sempre pronte alla strumentalizzazione di eventi presenti e passati. Quando c’è violenza non ci sono ma o forse, c’è solo condanna. I cittadini hanno bisogno di punti fermi, azioni coraggiose. In questo momento storico in particolare.”