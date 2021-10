Nella notte ladri fanno esplodere bancomat a Cavour ma scappano senza bottino

Tentativo di furto col botto nella notte appena trascorsa a Cavour. Attorno alle 3 ladri hanno fatto saltare con l'esplosivo il bancomat della filiale Unicredit ma qualcosa è andato storto nel loro piano, probabilmente la cassaforte non si è aperta, così sono fuggiti quasi subito, senza portare via alcun bottino.

Probabilmente il gran rumore fatto ha consentito a qualcuno dei residenti di zona di far scattare subito l'allarme, con i carabinieri arrivati prontamente sul posto. Dei ladri nessuna traccia, ora si punta alle telecamere di zona per recuperare immagini e indizi utili a risalire all'identità di chi ha tentato il colpo.

I militari dell'Arma hanno poi chiamato ad intervenire anche i Vigili del Fuoco, che hanno mandato sul posto una squadra per essere di supporto, poi rientrata alla base dopo poco più di un'ora. Non si segnalano per fortuna feriti o persone coinvolte.