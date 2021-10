No Green pass in piazza a Torino per il 14° sabato consecutivo (VIDEO)

No Green pass in piazza a Torino per il 14° sabato consecutivo

Alcune centinaia di persone si sono date appuntamento nel centro di Torino, nel tardo pomeriggio di oggi, 23 ottobre, per manifestare contro il Green pass per il 14esimo sabato consecutivo.

Solidarietà ai portuali di Trieste

Agli interventi in solidarietà con i portuali di Trieste si alternano gli appelli a continuare i blocchi e i racconti di avvocati e operai sospesi dal lavoro perché senza Green pass. Non si sono registrate al momento tensioni, ma c'è stata un'accesa discussione con una troupe del Tg3 Piemonte, allontanata al grido "giornalisti terroristi".

Corteo partito da piazza Castello

È partito come di consueto da piazza Castello il corteo dei No Green Pass che protestano contro le le politiche del governo in materia di emergenza sanitaria. Gli organizzatori hanno allestito un servizio di vigilanza per prevenire infiltrazioni di violenti ed evitare impreviste deviazioni dal percorso.

"Noi siamo sempre stati pacifici - ha avvertito una speaker - e se vedete qualcuno che si comporta in modo scorretto allontanatevi e lasciatelo da solo. Non reagite in nessun caso".

I manifestanti hanno scandito in coro il grido 'libertà libertà' lungo tutto il percorso, preceduti e seguiti da un massiccio dispiego di forze dell'ordine.