Tra arte, fiori e teatro, tutti gli eventi imperdibili di questo fine settimana torinese

Dopo il via dato dal Salone del Libro, Torino si prepara con un autunno denso di eventi culturali. Spettacoli teatrali, concerti, incontri letterari, ma anche e soprattutto mostre di arte antica, moderna e contemporanea che fanno strada alla Contemporary Art Week torinese, il cui fulcro sarà come ogni anno Artisstima.

Un weekend dunque già ricco di appuntamenti. Ecco allora un elenco degli imperdibili

MOSTRE ED ESPOSIZIONI

AGRIFLOR IN PIAZZA VITTORIO

Domenica 24 ottobre

Dopo il grande successo di FloReal alla Palazzina di Caccia di Stupinigi, torna l’ormai consueto appuntamento mensile con il mercatino di Agriflor, in programma domenica 24 ottobre in Piazza Vittorio Veneto a Torino dalle 9 alle 19. Le eccellenze florovivaistiche e agroalimentari piemontesi riunite in un’occasione per scoprire le ultime fioriture autunnali, grazie alla presenza di circa una ventina di vivaisti piemontesi che metteranno in mostra le proprie bellezze floreali.

Info: www.eflor.it

ALESSANDRO SCIARAFFIA ALLA GAM

Fino al 9 gennaio

Sarà visitabile fino al 9 gennaio l’opera immersiva di Alessandro Sciaraffia, “Sinfonia", installata alla Gam. L'opera - attraverso la presenza in contemporanea di suono, tecnologia e natura - esplora e rende tangibile la luce scintillante e il suono inudibile dell'aurora boreale, catturato grazie ad apparecchiature capaci di capitare le basse frequenze. allestita negli spazi della GAM.

Info: www.gamtorino.it; 0114429518; gam@fondazionetorinomusei.it

FUORI DI PEPERONE IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA

Sabato 23 ottobre

Per salutare la 72° Fiera del Peperone di Carmagnola e dare appuntamento all’edizione 73° tra la Città di Carmagnola e il Mercato Centrale Torino e il ristorante “Scabin QB” è nato “Fuori di Peperone” un evento che vede dalle ore 11 di sabato 23 Ottobre al Mercato Centrale Torino una giornata dedicata al Peperone di Carmagnola e delle sue lavorazioni.

Info: 331 1339911

STORIE DI FAMIGLIA AL CASTELLO LA LOGGIA

Domenica 24 ottobre

In occasione di Castelli Aperti, un insolito appuntamento quello che si terrà domenica 24 ottobre, nel pomeriggio, al castello Galli di La Loggia: ad accompagnare le visite della splendida dimora storica privata alle porte di Torino sarà infatti la Marchesa Ripa di Meana, nipote dell’ultima discendente della famiglia Galli.

La visita dura un'ora circa e i turni sono tre con orario 15.00, 16.00 e 17.00.

Info: www.castelliaperti.it; 39 2629368



SILTO EXPERIENCE A PALAZZO LANCIA

Fino al 14 novembre

“Silto Experience: fermati, osserva, pensa” è la prima mostra personale di Silto, al secolo Carlo Siletto, da sabato 23 ottobre al 14 novembre, nei rinnovati spazi espositivi di Palazzo Lancia, in via Vincenzo Lancia a Torino.

L’esposizione si propone come percorso esperienziale e interattivo ed è composta da 30 opere, riduttivo chiamarli semplicemente “quadri”, definibili come oggetti d’arte, a metà tra pittura e scultura, poesia e comunicazione.

Info: www.spaziolancia.it

GRAPES IN TOWN E PORTICI DIVINI

Fino al 7 novembre

Sono partiti gli appuntamenti di Grapes in Town, che insieme a Portici Divini torna a far stappare a Torino le bottiglie migliori. Tanti eventi, fino al 7 novembre, sia di persona (finalmente), sia online, con le modalità che l'emergenza sanitaria ha insegnato negli anni scorsi.In programma oltre cento degustazioni (fino al 31 ottobre) in oltre 50 locali della città.

Info e programma completo: www.grapesintown.it

CONCERTI E SPETTACOLI

LA STANZADIGRETA AL FOLKCLUB

Sabato 23 ottobre alle ore 21.30 nuovo appuntamento con il Folkclub di Torino. Il poliedrico gruppo “LastanzadiGreta” presenta “Macchine inutili”. Il collettivo torinese, Targa Tenco 2017 per la Migliore Opera Prima con l’album Creature selvagge, si è ormai costruito una solida reputazione suonando sui palchi di tutta Italia. Il concerto di Lastanzadigreta, inizialmente previsto in chiusura della passata stagione, è l’attesissima presentazione del secondo album: un omaggio al lavoro di Bruno Munari, che nella prima metà del secolo scorso sviluppò una serie di disegni e sculture dedicati a appunto a macchine inutili.

Info: www.folkclub.it - +39 011 19215162 – folkclub@folkclub.it

CONTEMPORARY CELLO WEEK AL CIRCOLO DEI LETTORI E AL MEF

Sabato 23 e domenica 24 ottobre

Il festival EstOvest lancia la prima “Contemporary Cello Week”. In città si incontreranno ancora sabato 23 e domenica 24 ottobre alcuni fra i più importanti violoncellisti a livello internazionale legati al repertorio contemporaneo. I due concerti del weekend si terranno al Circolo dei lettori e al Museo Ettore Fico, rispettivamente alle ore 21 e alle ore 17.

Info: https://estovestfestival.it

CONCERTI MUSICAVIVA AL DUOMO E ALLA CAPPELLA DEI IMERCATI

Sabato 23 e domenica 24 ottobre

Doppio appuntamento con i concerti di Musicaviva. Il primo il 23 ottobre alle ore 17 presso la Cappella dei Mercanti inserito in Piano in Primo Piano. Saranno eseguite pagine di Schubert, Chopin e Liszt. Il secondo, è inserito in Torino Chamber Music Festival e si terrà il 24 ottobre alle ore 21 al Duomo di Torino. Saranno eseguite musiche di Vivaldi, Byrd, Part, Sisask e Spiritual.

Info: 3392739888.

TEATRO

LA LOCANDIERA DI GOLDONI AL BUNKER

Sabato 23 ottobre

Stasera torna, in replica, un classico del teatro: “La locandiera” di Goldoni. Sul palco sette attori danno vita a un testo dalla geometria perfetta, dove i personaggi intrecciano i loro rapporti all'interno di un unico spazio, la locanda di Mirandolina, e tutto avviene nell'arco di un tempo molto ristretto. Info: Teatro studio Bunker, ore 21, email prenotazioni@accademiadeifolli.com, tel. 345 6778879.

IL REGIO METROPOLITANO ALL'AUDITORIUM AGNELLI

Sabato 23 ottobre

Appuntamento all’Auditorium Agnelli del Lingotto, stasera, per il Regio Metropolitano. Sul palco l’Orchestra e il Coro del Teatro Regio diretti da Hartmut Haenchen. In programma: di Brahms, Begräbnisgesang (Canto funebre) e Das Schicksalslied (Canto del destino) e, di Bruckner, la Sinfonia n. 3 in re minore “Wagner-Symphonie”. Il Coro è istruito dal maestro Andrea Secchi. Info: ore 20.30, www.teatroregio.torino.it

LA MAGLIA NERA DEL GIRO, ALLO SPAZIO KAIROS

Sabato 23 e domenica 24 ottobre

Si pedala, invece, allo Spazio Kairòs, dove sabato e domenica alle 19 va in scena “La maglia nera - Malabrocca al Giro d’Italia”di Alberto Barbi e Paolo Cecchetto, uno spettacolo per portare a teatro tutta la magia delle due ruote. Non solo dei campioni che vincono ma anche di chi ha duramente “lottato” per l'ultimo posto, anche utilizzando trucchi, nascondigli e fughe in solitaria all’incontrario. Info: biglietteria@ondalarsen.org; tel. 3517343492.

“MAQAM”, IL CONCERTO-COREOGRAFIA DEL GRUPPO MK

Sabato 23 ottobre

Si chiama “Maqam” il concerto-coreografia, sospeso tra ambiente sonoro e spazio fisico, nato dalla curiosità di uno dei coreografi più blasonati del teatro performativo italiano, Michele Di Stefano. Lo spettacolo fa parte del Torinodanza Festival. Sabato 23 ottobre, ore 20.45, alle Fonderie Limone di Moncalieri.