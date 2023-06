Il mercato coperto di Coldiretti trova casa: frutta e verdura dove una volta c'era il cinema Corso

Frutta e verdura nel cuore di Torino. Nel pieno del salotto buono della città, ma soprattutto dove una volta venivano proiettate le pellicole più alla moda o i kolossal di Hollywood: l'ex cinema Corso diventerà la sede del primo mercato coperto di Campagna Amica, il marchio che raccoglie e rappresenta i produttori agricoli di Coldiretti.Lavori in corso, dunque, nel bellissimo palazzo che si trova proprio all'angolo tra corso Vittorio Emanuele e via Carlo Alberto, a pochi passi da Porta Nuova. A ristrutturazione ultimata, quella saarà la vera casa del cibo naturale, a disposizione della città, dove la cultura contadina incontrerà le esigenze dei consumatori.

Frutta e verdura Decò

L’edificio è uno degli esempi di eclettismo più conosciuti del tardo Decò torinese. Fu progettato nel 1925 da uno degli architetti che ha fatto la storia dell’architettura italiana, Vittorio Bonadé Bottino, che lo ideò insieme a Giulio Casanova. L’inaugurazione del “palazzo del cinema” come venne subito chiamato, è del 1926, quando a Torino si respirava ancora l’onda lunga del decennio d’oro del cinema muto.

Circa 40 banchi e uffici al piano di sopra

In questi spazi, si è tenuta la presentazione ai produttori di Campagna Amica del progetto che prevede la presenza dell’area mercatale per circa 40 banchi, la presenza di sale per laboratori e conferenze, e, al piano superiore, gli uffici di Coldiretti Torino e Coldiretti Piemonte. Nel corso dell’incontro con le aziende agricole sono state raccolte suggestioni e proposte per realizzare quello che sarà un vero punto di incontro tra agricoltori e cittadini consumatori.

Il mercato coperto sarà soprattutto un mercato per la spesa quotidiana con prodotti freschi, di qualità, a Km Zero, portati sui banchi dagli stessi agricoltori, allevatori e artigiani trasformatori che praticano la vendita diretta nella grande famiglia Campagna Amica.

Sarà un mercato che seguirà i tempi dei consumatori che potranno fare la spesa anche nel pomeriggio, insieme ai bambini usciti da scuola o al termine della giornata di lavoro in ufficio.

Sarà un mercato per tutti i torinesi, non un mercato rionale, grazie anche alle ampie possibilità di parcheggio sotto piazza Carlo Felice e alla fermata della metro a Porta Nuova, oltre alle linee tram e bus che servono la fermata “Carlo Alberto” in corso Vittorio Emanuele.