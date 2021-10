Casetta dell'acqua e muri del cimitero di Moncalieri vandalizzati: i carabinieri incastrano i responsabili grazie alle telecamere

"Io non credo che sia sufficiente la repressione. Però credo che una minoranza non possa più infangare una Comunità intera di persone perbene", ha aggiunto il primo cittadino. "In questo senso ognuno è chiamato a fare la propria parte. È una rete che coinvolge scuola, istituzioni e naturalmente le famiglie. Con uno sforzo in più da parte di tutti, sono convinto che le cose possano cambiare".

Ma intanto Moncalieri deve fare i conti con questo ennesimo episodio di inciviltà, che arriva dopo il Palavaccini vandalizzato a ferragosto e i furti di rame all'interno del cimitero qualche settimana fa.