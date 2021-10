Rivoli, blitz dei carabinieri nel "condominio della droga": 2,4 kg di marijuana recuperati in tre appartamenti dello stesso palazzo

I carabinieri hanno sequestrato oltre due chili di marijuana, pronta da essere messa sul mercato. A Cascine Vica, Rivoli, i carabinieri hanno controllato, durante un blitz antidroga, tre diversi appartamenti dello stesso condominio.

È finito in manette un 28enne italiano, già noto alle forze dell'ordine, in quanto all'interno del suo appartamento, al terzo piano dello stabile, sono stati rinvenuti due kg di marijuana, materiale per il confezionamento della sostanza e 2.200 euro in contanti, probabile incasso della vendita della droga.

In un’altra abitazione, al primo piano, i carabinieri hanno trovato 400 grammi di marijuana e hanno denunciato a piede libero uno spacciatore di 61 anni. Infine, un 43enne, residente al quinto piano, è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore in quanto trovato in possesso di un grammo di hashish.