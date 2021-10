Città Metropolitana, Uncem: "Lo Russo crei un assessore metromontano"

Uncem propone al neo sindaco di Torino, nonché presidente della Città metropolitana di Torino, Stefano Lo Russo, di creare nella sua Giunta un Assessore "metromontano" con deleghe all’agricoltura, alla montagna, all’area metropolitana. Crea, questa proposta, un po’ di sorpresa ma anche molto consenso fra i Sindaci e i Presidenti delle Unioni montane. Non basta infatti lavorare di più è meglio in corso Inghilterra, che comunque dovrà avere - la Città Metropolitana di Torino - maggior spinta, funzioni, attenzioni, ruolo politico, con il Sindaco metropolitano e un coordinamento di assessori con il Consiglio che dovrà essere eletto. Palazzo Civico deve azionarsi e dire "come sta in relazione", con i territori, con i Comuni, con le Unioni montane di Comuni. Occore attivare politiche vere di territorio. L’invito a Lo Russo è stato fatto dal presidente Uncem Roberto Colombero qualche giorno fa in una articolata lettera. L’assessorato e le deleghe in questione - agricoltura, territorio, montagna, paesaggio - non sarebbero però una novità. Basta studiare le cronache dell’ultimo decennio. Già Piero Fassino nella sua Giunta aveva un assessore all’agricoltura e uno all’area metropolitana. Stefano Lorusso può fare di più e meglio guardando efficacemente a quell’area metropolitana che è l’ex provincia di Torino, costruendo politiche di territorio che vanno oltre i confini e che delineano una nuova stagione per Torino che non si guarda l’ombelico, ma che è capace di uscire e andare verso i territori, componendo rapporti e cucendo straordinarie occasioni di dialogo. Per una nuova stagione politica che la collochi tra le più avanzate aree metropolitane, metromontane, d’Italia e d’Europa.