Emergenza sfratti, Rosatelli: "Confronto subito con sindacati per evitare che le persone restino senza casa"

"Entro mercoledì confronto con Schellino"

Dopo l'emergenza sfratti, Rosatelli si propone di "affrontare i dossier alla salute e alle persone non autosufficienti". E il neoassessore entro mercoledì incontrerà la collega uscente Sonia Schellino "per fare in modo che il passaggio di consegne sia il più fluido possibile. Il Comune deve essere protagonista delle politiche sociali, dando la linea e individuando le scelte da fare, insieme agli altri attori del privato sociale e del terzo settore".