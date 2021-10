Caos monopattini in strada, Foglietta: "Confronto con aziende in sharing per risolvere problema"

A Torino è caos monopattini abbandonati per strada. E il neoassessore alla mobilità e trasporti Chiara Foglietta vuole cercare di risolvere il problema dei mezzi in sharing in malasosta su marciapiedi e vie. Un disagio, come spiega l'esponente della giunta Lo Russo, di cui "giustamente moltissime associazioni di diversamente abili si lamentano".

"Cercherò di capire - spiega - come l'associazione monopattinisti e le aziende dello sharing intendano affrontare i problemi, continuando a puntare sulla mobilità alternativa".