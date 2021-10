Purchia alla Cultura: "Porterò il mare a Torino. Lo Russo sul Regio mi ascolterà"

Originaria di Napoli, nel 1976 inizia il suo impegno con il Piccolo Teatro di Milano. Come Direttore della produzione e dell’organizzazione programma e realizza le stagioni gloriose di Strehler, Lang, Ronconi. Dal 2009 al 2020 ha guidato il Teatro di San Carlo di Napoli in qualità di sovrintendente, per poi approdare al Regio come Commissario Straordinario.

"Raccogliere l'eredità di Alfieri non mi fa dormire la notte"

"Raccogliere l'eredità di Fiorenzo Alfieri - commenta a caldo -, un uomo che io ho amato tantissimo, non mi fa dormire la notte. Per me è stata una scelta complessa e ho deciso all'ultimo: avevo la testa sul Regio". L'assessorato alla Cultura è stato uno dei più incerti: negli ultimi giorni, oltre al nome di Purchia, si era parlato di Alessandro Bollo del Polo del '900 e Paola Zini della Reggia di Venaria.

"Lo Russo sul Regio mi ascolterà"

"Io - spiega il neo assessore - non ho dettato condizioni per restare. Lo Russo mi ha chiesto di vederci stanotte, sono scesa di casa e l'ho incontrato: Torino mi ha insegnato ad amarla e non la lascio".