Abusi edilizi, la Digos pone i sigilli alla sede dei 'Drughi'

Sigilli alla sede dei 'Drughi', gruppo ultrà di spicco della curva della Juve, in via Cimabue, a Moncalieri.

Sono stati posti dagli agenti della Digos della Questura di Torino, agli ordini del dirigente Carlo Ambra, per alcuni abusi edilizi riscontrati nel corso dell'operazione Last Banner, che la settimana scorsa ha portato alla condanna di sei ultrà per associazione a delinquere, reato contestato per la prima volta in Italia ad un gruppo organizzato di tifosi.

Per gli abusi edilizi è indagato Massimo Lia, ultrà dei Drughi e proprietario dell'immobile. Il sequestro è stato disposto dal gip Agostino Pasquariello. La struttura doveva essere adibita a magazzino, ma prima era divento un circolo privato e poi una vera a propria un'abitazione.