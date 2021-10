Vandali in azione a Nichelino: a bordo di monopattino si divertono a rompere gli specchietti delle auto

Vandali in azione a Nichelino: a bordo di monopattini si divertono a rompere gli specchietti delle auto

Nichelino torna a fare i conti con episodi di vandalismo. Un paio di sere fa, (presumibilmente) due ragazzini si sono divertiti a prendere a calci e a rovinare gli specchietti delle auto parcheggiate in zona Crociera, mentre stavano viaggiando su monopattino.

Alcuni residenti li hanno visti dalle finestre di casa e li hanno fatti allontanare a gran voce, ma intanto il danno era stato fatto. Non è escluso che i due siano stati protagonisti di 'raid' analoghi anche in precedenza, magari con modalità diverse e non a bordo di un monopattino.

E adesso si spera che la Polizia locale riesca in qualche modo a risalire a loro, grazie alle immagini delle telecamere o agli indizi forniti da coloro che hanno assistito a questa bravata.