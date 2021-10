Lavorare in sicurezza: i nuovi cantonieri impegnati nella formazione

I nuovi cantonieri entrati in servizio a inizio settembre nella Città metropolitana sono stati impegnati in questi giorni, a Rueglio e a Reano, assieme a colleghi già in servizio in un corso formativo dedicato alle operazioni di abbattimento alberi. Si è trattato di una delle sessioni di formazione e aggiornamento periodico che le Direzioni Viabilità con la Direzione Personale e il Servizio prevenzione e protezione organizzano per tutto il personale operativo in modo da formare e informare il personale della corretta esecuzione in sicurezza delle attività lavorative.