La rabbia No Vax fuori dall'Ordine dei Medici in sostegno della dottoressa De Mari: “Assassini" (FOTO e VIDEO)

Presidio no vax fuori dall'ordine dei medici, la dottoressa De Mari: "I vaccini modificano il dna"

"Abbiamo vinto, la mia audizione è stata rimandata a data da destinarsi". Con queste parole Silvana De Mari, dottoressa nota alle cronache per le posizioni contro i vaccini, ha esordito davanti a un centinaio di no vax, ritrovatisi davanti all'Ordine dei Medici di Torino.

Cori contro i medici "piegati al potere"

In un controviale di corso Francia bloccato dalla polizia e dai carabinieri, i No Vax hanno insultato i medici rei di "essersi piegati al potere". Al coro di "bastardi, assassini" i manifestanti hanno ascoltato il discorso della dottoressa De Mari. "Un articolo su Science afferma che i due vaccini a Rna Pfizer e Moderna modificano il Dna: queste cose sono potenzialmente cancerogene. Stiamo iniettando un siero che può modificare il genoma umano" ha affermato la De Mari.

Sul palco anche Marco Liccione

Sul palco improvvisato davanti all'Ordine è poi intervento Marco Liccione, leader della Variante Torinese: "Stamattina siamo arrivati in 20 davanti all'ospedale Chivasso, una oss è stata sospesa. Il motivo? Ha avuto un’operazione oncologica, gli oncologi hanno detto che non poteva vaccinarsi e il responsabile voleva che si vaccinasse: per questo l'hanno sospesa".

La De Mari, già sospesa dall'Ordine, avrebbe dovuto essere ricevuta oggi per la sua audizione. Un incontro poi slittato e rimandato, come annunciato dalla stessa dottoressa.