Stellantis, la nuova "casa" italiana del Gruppo sarà a Mirafiori: inaugurazione il 3 novembre, smart al 70%

Il futuro è rappresentato dai legami con le nuove modalità di lavoro, a distanza, flessibile e abile. Il passato, invece, è rappresentato proprio nella scelta della sede: Torino, ma soprattutto Mirafiori. Nel comprensorio storico del Gruppo, infatti, Stellantis ha deciso di collocare la sua casa italiana: la "Italy house", che sarà inaugurata il 3 novembre.

Come ha spiegato Santo Ficili, country manager di Stellantis in Italia, "la nuova casa rappreenta un passo importante verso un nuovo modo di lavorare. Vuole essere uno dei simboli della New era of Agility, che rinnova il modo di operare secondo un modello basato sul lavoro agile, sulla flessibilità, creatività e condivisione sociale".

Smart working al 70%

Della lezione appresa - forzosamente - dalla pandemia, la Italy house porterà in maniera organica l'utilizzo dello smart working al 70%. "Ma cambieranno anche gli uffici, per garantire il benessere di chi li utilizza", dice Ficili.

Come già annunciato nei giorni scorsi, confermato anche il ruolo torinese sul fronte dell'elettrificazione. "Diventerà un centro di eccellenza per la 500Bev e con il Turin manufacturing Discrict, con la crazione dell'impiato vehicle-to-grid e il battery hub".