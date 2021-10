Nel weekend gare podistiche a Torino: possibili rallentamenti del traffico

Sabato 30 ottobre, nella parte nord-est della città, avrà luogo, la manifestazione podistica competitiva denominata ‘100 Km delle Alpi’ con partenza alle ore 10.00 da piazza Castello e arrivo nel territorio del Comune di Point Saint Martin.

Il percorso di gara si snoderà lungo viale I Maggio, Rondò Rivella, corso Regio Parco, lungo Dora Siena, il ponte Emanuele Filiberto, lungo Dora Colletta, il ponte Washington, parco Colletta, la pista ciclabile di lungo Dora Voghera e quella di lungo Po Antonelli, il Ponte Sassi (su marciapiede), via Agudio (su marciapiede), viale Suor G.F. Michelotti fino a via Nietzsche, strada del Meisino, corso Casale fino al confine con San Mauro Torinese e proseguirà fuori città fino all'arrivo nel comune di Point Saint Martin.



Sul territorio di Torino la gara avrà un impatto lieve della durata di circa 1 ora e mezza e, alle ore 11.30, anche l'ultimo atleta dovrebbe varcare il confine comunale. Gli attraversamenti stradali del percorso, solo nel primo tratto e fino a corso Novara per circa 15 minuti, saranno chiusi e presidiati dalla Polizia Municipale e dai volontari dell'organizzazione della manifestazione, dopodiché saranno effettuate chiusure a staffetta con i motociclisti.



Domenica 31 Ottobre, invece, nella parte est della città -compresa tra Ponte Umberto I e la passerella ciclopedonale Turin Marathon - avrà luogo la manifestazione sportiva che raccoglie due gare podistiche in una (10 km. E 21 km), denominata ‘LA DIECI CHE VALE – LA MEZZA CHE VALE.



La partenza è prevista da viale Virgilio (presso la società Canottieri Cerea) alle ore 9.40 e il percorso proseguirà sotto l'Arco del monumento all'Artigliere, ponte Umberto I (marciapiede), lungo la pista ciclabile di corso Moncalieri e corso Sicilia, retro piscina Lido, giardino Gianni Rodari, corso Moncalieri (su marciapiede), lungo la pista ciclabile fino alla passerella Turin Marathon sul fiume Po, seguendo la pista ciclabile di corso Unità d'Italia e di viale Thaon di Revel, viale Turr e viale Virgilio. L'arrivo è previsto, dopo un secondo giro, in viale Mattioli presso il Castello del Valentino e il termine della manifestazione è fissato intorno alle ore 12.30.



La gara si svolgerà prevalentemente all'interno del parco del Valentino e pertanto non avrà impatti sulla viabilità. Lungo viale Turr (zona borgo medioevale) sarà in vigore il divieto di sosta per tutta la durata della gara.