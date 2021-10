Taglio del bus per autisti senza Green Pass, Gtt assume 100 conducenti

Assunti 85 nuovi autisti, che saliranno a cento entro la fine dell'anno, oltre alla rimodulazione degli orari. Sono queste le azioni messe in campo da Gtt per contrastare la riduzione dei conducenti, dopo l'entrata in vigore lo scorso 15 ottobre dell'obbligo di Green Pass nei posti di lavoro.

In Gtt 330 lavoratori senza Green Pass

La scorsa settimana i sindacati e i guidatori dell'azienda di corso Turati avevano organizzato un sit-in di protesta davanti alla sede Rai: chi è senza carta verde ora è sospeso dal lavoro e senza stipendio. Sono oltre 180 i conducenti di bus e tram di Torino e provincia senza Green Pass. A questi si sommano altri 150 dipendenti di Gtt - tra amministrativi, ausiliari del traffico e meccanici - che hanno deciso di dire no all'obbligo vaccinale, per un totale di 330.

Ridotte del 10% le corse

Una mancanza di personale che aveva avuto ripercussioni sul servizio, con una riduzione del 10% delle corse a Torino. Una percentuale che il Gruppo pensa di ridurre al 2% entro il prossimo 2 novembre (circa 200 corse sulle 11.000 gestite giornalmente).

A Ivrea in arrivo conducenti del bus 'in trasferta'

Il servizio extraurbano - spiega Gtt - "segnala un sostanziale dimezzamento delle assenze di conducenti legate all’obbligo del green pass e una tendenza verso una ulteriore riduzione. Contestualmente anche le corse non effettuate sono sensibilmente diminuite e il servizio sta riprendendo una conformazione standard in particolare per quanto riguarda i servizi scolastici in concomitanza con l’entrata e l’uscita degli studenti. Nello specifico della zona di Ivrea si sta provvedendo anche attraverso autisti di altri comprensori “in trasferta”".